Sportitalia - Il Napoli vuole Beto: nell'operazione con l'Udinese può rientrare Gaetano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole l'attaccante dell'Udinese Beto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, i partenopei hanno messo nel mirino il centravanti che ha realizzato in questa stagione 10 gol in 33 presenze (23 da titolare). Nell'operazione l'Udinese potrebbe inserire anche Gaetano. Si era parlato di Zerbin, ma non è funzionale allo schema di gioco di Sottil.