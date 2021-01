Sportitalia - Il Torino ha chiesto Lobotka: c'è l'apertura del Napoli, la situazione

Per il Stan Lobotka il futuro potrebbe proseguire lontano da Napoli. Sulle tracce dello slovacco, infatti, c'è il Torino come confermato anche da alfredopedulla.com: "Il numero uno della lista sarebbe Duncan (che piace moltissimo al Cagliari, come anticipato da Sportitalia due giorni fa, dove ritroverebbe Di Francesco che ha avuto al Sassuolo) ma a stretto contatto c’è Lobotka.

Anzi la richiesta al Napoli risale già a qualche giorno fa, la risposta è stata di apertura ma non in prestito con diretto di riscatto proprio perché il club azzurro un anno ha fatto un investimento importante per portarlo in Italia".