Sportitalia - Juve-Scamacca, passi in avanti: sullo sfondo resta Milik

Nel corso della trasmissione SportItalia mercato, Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha rivelato ulteriori aggiornamenti in merito alla trattativa tra Juventus e Sassuolo per Scamacca. Il Sassuolo, proprietario del cartellino del giocatore, attualmente in prestito al Genoa, lo cederebbe solo con un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni e non lo darebbe in prestito solo per 6 mesi. La società bianconera continua comunque a monitorare la situazione legata ad Arek Milik.