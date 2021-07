Sportitalia - Kaio Jorge, niente Napoli: accordo totale con la Juve

La Juventus accelera per Kaio Jorge. Il giovane talento del Santos, seguito in Italia anche da Napoli e Milan è molto vicino ai bianconeri. La Juventus ha infatti trovato un accordo con il 19enne attaccante brasiliano in scadenza di contratto a dicembre. Accordo totale sia con il giocatore che con il suo agente Bertolucci. A riportare l'indiscrezione di mercato su Twitter, è il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari.