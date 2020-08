Sportitalia - Koulibaly, ora il City è concentrato su Messi: se ne riparlerà

Resta ancora in bilico la situazione di Kalidou Koulibaly che, al momento, continua a lavorare a Castel di Sangro con il Napoli, in attesa di capire quello che sarà il suo futuro. Il Machester City, come noto, resta la squadra che ha dimostrato maggiore interesse per il difensore senegalese, ma nelle ultime ore l'attenzione dei citizens è stata catturata da un'altra importante situazione: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, il City al momento sarebbe concentrato sulla questione Messi che, sembra, sarebbe ben disposto a vestire la maglia dei citizens.



Per Koulibaly, dunque, la pista sembra essersi momentaneamente raffreddata, se ne parlerà ovviamente quando sarà chiarito il futuro di Lionel Messi.