Sportitalia - L’Olympiacos insiste per Manolas: pronta nuova proposta per convincere il Napoli

L’Olympiacos ha intenzione di insistere per Kostas Manolas. Stando a quanto riferito dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari nel corso di "Sportitalia mercato", i greci nei prossimi giorni proveranno un altro affondo per il centrale del Napoli. È pronta una nuova proposta per riuscire a convincere il Napoli.