Sportitalia - La Salernitana vuole Palmiero, tre opzioni per il trasferimento

Sono diversi i giovani che Cristiano Giuntoli dovrà cercare di piazza in questa sessione di mercato, dando modo così a tanti giovani di trovare minutaggio lontano da Napoli. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha dato le ultime riguardo Luca Palmiero: "Salernitana forte interesse nei confronti di Palmiero. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto che si trasforma in obbligo in caso di A, il Napoli si riserverebbe il controriscatto".