Sportitalia - Llorente alla Samp se parte Bonazzoli: le ultime

Fernando Llorente può lasciare il Napoli nelle ultimissime ore di mercato. Ecco quanto scrive Alfredo Pedullà: "Vi avevamo raccontato della volata a due tra Bologna e Sampdoria, con la possibilità di un trasferimento in Emilia se Santander fosse finito allo Spezia. Avevamo aggiunto la Samp che resta assolutamente in corsa per l’attaccante spagnolo. La condizione è che parta Bonazzoli, un obiettivo concreto del Torino. Trattativa in corso, se uscisse l’attuale giovane centravanti di Ferrero, allora le chance di Llorente in direzione Samp diventerebbero sempre più importanti".