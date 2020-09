Sportitalia - Llorente chiede tempo allo Spezia: spera in Inter o Juventus

Quale futuro per Fernando Llorente? Lo Spezia sogna il suo nome per l'attacco, ma per ora il bomber spagnolo non s'è ancora convinto. A dare le ultime è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, tramite il suo account Twitter: "Llorente chiede ancora tempo allo Spezia. Spera in Inter o Juve come quarta punta, ma per ora nulla".

