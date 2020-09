Sportitalia - Llorente, ecco lo Spezia: accontentato sull'ingaggio ma lo spagnolo rifiuta

Fernando Llorente è uno degli azzurri che resta in uscita, alla ricerca di una soluzione lontano da Napoli. Come riportato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, per lo spagnolo ci sarebbe l'interesse forte dello Spezia: il club neo promosso avrebbe accontentato le richieste dell'attaccante sotto il punto di vista dell'ingaggio, ma lo stesso Llorente non vorrebbe accettare una soluzione di seconda fascia.