Sportitalia - Llorente, il Bologna in pole: lo spagnolo sostituirebbe Santander

Fernando Llorente, attaccante del Napoli che non rientra nei piani di Rino Gattuso, è sempre alla ricerca di una nuova squadra. Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà riporta le ultime sull'attaccante spagnolo tramite Twitter: "Llorente: pole Bologna. E Santander può andare allo Spezia se Fernando trova tutti gli accordi". Altri particolari sulla trattativa riporato dal sito dello stesso esperto di mercato, Alfredopedullà.com: "I discorsi con il Bologna sono andati molto avanti e ci sarebbe stato anche un colloquio con Mihajlovic. Ora si può entrare nel vivo. Possibile svolta, proprio per questo motivo Llorente ha messo in stand-by le altre proposte, anche quelle provenienti dalla Spagna".