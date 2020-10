Sportitalia - Llorente, il retroscena: lunga telefonata con Ranieri che ha provato a convincerlo

Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, ha raccontato alcuni retroscena riguardo la mancata retrocessione di Fernando Llorente alla Sampdoria:; "Fernando Llorente ha deciso di restare al Napoli. Nelle ultime ore, ha fatto un tentativo l’Athletic Bilbao, non troppo convinto di chiudere l’operazione. Ma ci ha provato soprattutto Claudio Ranieri, che ha fatto il possibile e l’impossibile per portarlo alla Sampdoria.

Dai sondaggi di un paio di giorni fa, in corsa c’era anche il Bologna, con un pressing a tutto campo, iniziato dopo le 17 e concluso subito dopo le 19.

Ranieri ha spiegato a Llorente la centralità che avrebbe avuto nel suo progetto e ha provato a convincerlo in ogni modo. Una lunga, lunghissima, telefonata per scardinare il bunker di Fernando. Nulla da fare: fino a gennaio l’attaccante resterà a Napoli. Poi farà una scelta, la stessa che nelle ultime ore ha voluto rinviare, malgrado i tentativi firmati Ranieri".