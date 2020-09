Sportitalia - Luperto verso il Crotone: c'è la promessa del Napoli ed il giocatore spinge

Sebastiano Luperto attende di capire quale sarà il suo futuro, con diverse squadre che continuano a lavorare sul difensore azzurro, anche se una in particolare sembra pronta a spuntarla: come rivelato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, settimana prossima si può concretizzare il prestito al Crotone, visto che c'è la promessa del Napoli ai calabresi e lo stesso giocatore starebbe spingendo per andare a giocare con continuità.