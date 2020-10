Sportitalia - Luperto verso il Crotone: il Napoli mantiene la promessa sulla cessione

Sebastiano Luperto viaggia a grandi passi verso il Crotone, scrive l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul suo sito: "Operazione ormai in dirittura d’arrivo, il Napoli manterrà la promessa che – come anticipato – aveva fatto negli ultimi giorni, chiedendo al club calabrese di avere un minimo di pazienza per le situazioni riguardanti soprattutto Maksimovic più che Koulibaly. Ora Luperto al Crotone è in dirittura".