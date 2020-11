Sportitalia - Maksimovic, l'Inter c'è da settembre: le parti si riaggiorneranno

Il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe essere lontano da Napoli, con l'Inter che sembra particolarmente interessata al difensore serbo. Cosi come per Mertens, si sta ripetendo il corteggiamento da parte dei nerazzurri per un giocatore azzurro in scadenza. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha riportato le ultime attraverso il suo sito ufficiale, riportando come l'interesse dell'Inter per Maksimovic risalga al 27 settembre: "Contratto in scadenza, come quello di Mertens, un agente come Ramadani che ha chiesto un congruo aumento e al momento non ci sono accordi. Probabilmente le parti si riaggiorneranno molto presto, intanto l’Inter resta in contatto, fortemente interessata a un profilo del genere a parametro zero".