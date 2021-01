Sportitalia - Malcuit-Fiorentina, affare da ultima settimana: c'è già la formula

Kevin Malcuit può lasciare Napoli. Sul suo sito, Alfredo Pedullà scrive: "Cinque giorni fa vi svelammo come il Napoli non avrebbe avuto intenzione di cedere Malcuit se non nell’ultima settimana di mercato, come Llorente. Sta andando proprio in questo modo: Llorente, come anticipato già giovedì, è libero di andare all’Udinese da lunedì prossimo. E la prossima può essere anche la settimana di Malcuit alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto, la formula che intendono portare avanti dopo l’investimento per Kokorin. Quindi, non è certo una tentazione delle ultime ore, soprattutto per chi mai ne ha parlato".