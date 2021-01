Sportitalia - Malcuit, non solo la Fiorentina: anche il Parma piomba sul terzino

Con l'obiettivo di provare a cedere un terzino, il Napoli è disposto ad ascoltare offerte per i laterali in organico. Tra questi c'è Kevin Malcuit, sul quale già da qualche settimana c'è la Fiorentina. Ai viola, secondo Sportitalia, si è aggiunto anche il Parma, alla ricerca di un esterno destro basso per risalire la classifica nella seconda parte di stagione.