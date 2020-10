Sportitalia - Malcuit-Parma, trattativa in corso: il Napoli può cedere un altro esubero

L'esperienza di Kevin Malcuit in maglia azzurra potrebbe concludersi presto. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, sul terzino destro francese ci sarebbe il forte interesse del Parma. Attualmente sarebbe in corso la trattativa per portare in Emilia l'ex Lille.