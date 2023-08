Sportitalia - Mario Rui, nuovo incontro per rinnovo: senza accordo c'è la Lazio

Mario Rui e il rinnovo di contratto in scadenza nel 2025: nelle prossime 48 ore arriverà un nuovo incontro

Mario Rui e il rinnovo di contratto in scadenza nel 2025: nelle prossime 48 ore arriverà un nuovo incontro con la dirigenza del Napoli per arrivare alla fumata bianca. In caso di mancato accordo, il terzino portoghese potrebbe chiedere di essere ceduto alla Lazio, dove ritroverebbe il suo mentore Sarri. Lo riferisce la redazione di Sportitalia.