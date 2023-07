Sportitalia - Mario Rui verso il rinnovo: Lazio alla finestra, la situazione

Mario Rui potrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli per un'altra stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Rui potrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli per un'altra stagione. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, infatti, il portoghese ha un summit in programma con gli azzurri nella prossima settimana per cercare di trovare l'accordo. La scadenza avverrà nel 2025, l'obiettivo sarebbe estenderla al 2026. Nel mentre la Lazio di Sarri, che ha allenato il giocatore, avrebbe preso informazioni circa la sua situazione. Biancocelesti che stanno virando verso altri profili sulla corsia mancina, visto che il fronte Pellegrini non riesce a sbloccarsi.