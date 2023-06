Sportitalia - Massara verso l’addio al Milan: il Napoli può diventare un’opzione

Il rapporto tra Paolo Maldini e la proprietà del Milan è sempre più logoro.

Il rapporto tra Paolo Maldini e la proprietà del Milan è sempre più logoro. C'è aria d'addio tra le parti. Da valutare ovviamente anche la posizione di Frederic Massara perché molte squadre sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e tra queste c'è il Napoli, che a breve si separerà da Cristiano Giuntoli, diretto alla Juventus. Dunque incastri per posizioni da ricoprire in questo mercato che può incendiarsi anche per le poltrone dirigenziali. A riportarlo è Sportitalia.