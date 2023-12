Sportitalia - Mazzocchi resta la prima scelta: previsto nuovo summit per sbloccare l’affare

Continua la rincorsa del Napoli ad un vice Di Lorenzo in vista della sessione di gennaio.

Continua la rincorsa del Napoli ad un vice Di Lorenzo in vista della sessione di gennaio. I partenopei, riferisce Sportitalia, hanno come primo obiettivo Pasquale Mazzocchi della Salernitana: prima scelta in assoluto per la continuità di rendimento che sta mostrando anche in un momento di classifica non semplice come quello che stanno attraversando i granata.

L’alternativa porterebbe a Faraoni dell’Hellas Verona che però si porta dietro qualche dubbio rispetto alla carta d’identità ed una tenuta fisica, visto che l’ultima gara disputata risale addirittura al 10 di novembre contro il Genoa.

I dialoghi tra Sabatini e Meluso riprenderanno nelle prossime ore, con la prospettiva di arrivare a dama per assicurare a Mazzarri un giocatore che possa fungere da alternativa anche sull’ altra corsia viste le recenti indisposizioni come quella di Natan ed il rientro di Olivera ancora lontano. Tra oggi e domani previsto un nuovo summit tra le parti con l’obiettivo di sbloccare la situazione e regalare così a Mazzocchi il sogno di ogni calciatore napoletano di nascita, visto l’accordo sull’ingaggio già reperito da tempo.