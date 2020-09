Sportitalia - Meret per il dopo Handanovic: colloquio ADL-Marotta per la prossima estate

L'alternanza di portieri avvenuta negli scorsi mesi in casa Napoli non è andata giù ad Alex Meret, elemento di assoluto valore e futuro indiscusso per tutto il panorama italiano. In casa azzurra si discute su quello che sarà il futuro della porta azzurra, mentre da fuori c'è chi ha messo già gli occhi su Meret.

Come riportato dalla redazione di Sportitalia, l'Inter avrebbe individuato Meret come sostituto naturale di Handanovic per il futuro: ci sarebbero già stati dei colloqui tra De Laurentiis e Marotta per la prossima estate, con Pastorello - agente dell'estremo difensore azzurro - che già in passato ha contribuito proprio al passaggio di Handanovic in nerazzurro.