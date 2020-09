Sportitalia - Milik accetta la Roma, si sblocca il valzer delle punte

Sembra che si stia per sbloccare il mercato delle punte, secondo quanto riporta la redazione di Sportitalia. Arek Milik si sarebbe deciso ad accettare la destinazione Roma, l'operazione dovrebbe concludersi in una settimana e non comprenderebbe lo scambio con Cengiz Under. Per il polacco De Laurentiis chiede 28 milioni. Con Milik in giallorosso inizierebbe il valzer degli attaccanti con Edin Dzeko che passerebbe alla Juventus.