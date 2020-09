Sportitalia - Milik, ieri è iniziata la trattativa con la Roma: si punta a chiudere entro domani

Giornata importante, quella di ieri, per il futuro di Arek Milik. Le ultime sul sito di Alfredo Pedullà: "La giornata di ieri è stata importante in chiave Milik che aveva già aperto sabato scorso e che ha dato la definitiva apertura in giornata. Milik ha lasciato Castel Volturno prima di pranzo, a quel punto ha avuto davvero inizio la trattativa con la Roma, con il suo agente impegnato a mettere a posto i dettagli del contratto. Che, ripetiamo, è quinquennale da circa cinque milioni a stagione, con bonus, incentivi e ulteriori conferme sul fatto che la Roma creda moltissimo nel polacco. L’idea forte è quella di chiudere entro la giornata di venerdì, al Napoli andranno 26 milioni distribuiti in vario modo e con pagamento dilazionato, più altri due milioni di bonus più difficili".