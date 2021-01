Sportitalia - Milik-Marsiglia, pista ancora aperta: sul piatto già 10 mln, si ragiona sui bonus

Milik-Marsiglia, in queste ore sembra si sia accesa in maniera considerevole la strada che potrebbe portare il polacco in terra francese. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso Twitter, infatti, il Napoli ed il club transalpino starebbe contnuando a dialogare per capire quaii siano i margini ancora possibili per portare Milik in Francia. Il Napoli, insomma, non ha rifiutato in maniera definitiva la soluzione Marsiglia e la pista resta ancora aperta.

Questo l'approfondimento di alfredopedulla.com: "L’Olympique è arrivato già a 10 milioni, come vi anticipammo tempo fa a questa base si sarebbe arrampicato. Ora si ragiona su bonus e percentuale su eventuale futura vendita, la chiave è lì. Ma si va avanti, si prova, non si rifiuta nulla, chi ha sempre escluso la pista Olympique ora torna precipitosamente indietro.

Bisogna avere calma e pazienza, la Juve resta una soluzione sullo sfondo – a parametro zero – se non si arrivasse a una fumata bianca entro gennaio. E il Napoli ci proverà ancora. Intanto, ha rifiutato due proposte (una dall’Italia e una dall’estero) per Demme. E su Malcuit insiste sempre il Parma più di altri club".