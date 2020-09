Sportitalia - Milik, tra Tottenham e Newcastle: Spurs al momento favoriti

Nel futuro di Arkadiusz Milik c’è il Tottenham. Secondo quanto riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, oggi è stata una giornata importante per l'attaccante polacco che piace molto agli Spurs. Il Napoli dalla cessione di Milik potrebbe incassare 25 milioni con un prestito con l'obbligo di riscatto. Alle spalle del Tottenham in seconda battuta c’è il Newcastle, non confermate invece alcune piste spagnole e neanche quelle legate a club di minor spessore in Premier. Gli intermediari sono al lavoro, questa volta Milik potrebbe davvero essere vicino alla cessione.