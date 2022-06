Sportitalia - Monza, Galliani prova a soffiare Casale al Napoli: incontro in corso

L'ad del Monza sta provando il blitz e il sorpasso alla folta concorrenza per il difensore Nicolò Casale dell'Hellas Verona.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani è uno dei dirigenti più attivi di tutto il panorama italiano in questi ultimi giorni di giugno: stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Sportitalia, l'amministratore delegato del Monza sta provando il blitz e il sorpasso alla folta concorrenza per il difensore Nicolò Casale dell'Hellas Verona, inseguito anche da Napoli e Lazio nelle ultime settimane. In un noto albergo milanese il dirigente sta avendo un incontro per tentare di portarsi in pole position nella corsa al promettente centrale scaligero.