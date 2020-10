Sportitalia - Napoli-Bakayoko, c'è il sì del giocatore: serve un sforzo di ADL, la situazione

Il Napoli alla ricerca di un centrocampista che possa aumentare il livello della rosa a disposizione di Rino Gattuso, evidentemente anche per dare man forte alla scelta del tecnico di puntare anche sul 4-2-3-1, come visto nell'ultimo match giocato contro il Genoa. Emersa l'impossibilità di arrivare a Veretout, nelle ultime ore si è parlato dell'interesse per il croato del Bordeaux Toma Basic (23), per il quale ci sarebbero difficoltà nate dalla richiesta fatta proprio dal club francese.

Un altro nome già emerso negli scorsi mesi e ora torna nuovamente in auge è quello di Tiémoué Bakayoko (26), centrocampista del Chelsea. Come riportato da Alfredo Pedullà attraverso Twitter, il giocatore ivoriano avrebbe detto sì alla possibilità di vestire la maglia azzurra e di ritrovare Gattuso. Il Napoli - riporta Pedullà - ci proverà fino alla fine, ma serve uno sforzo da parte del club azzurro, vista anche la concorrenza del Milan di Pioli.

Questo l'approfondimento del portale alfredopedulla.com, che ha spiegato ulteriori dettagli riguardo la trattativa: "Il Napoli cerca un centrocampista e vuole sfruttare il grande feeling tra Tiemoué Bakayoko e Rino Gattuso. C’è di più: il centrocampista di proprietà del Chelsea ha aperto completamente al suo allenatore che vorrebbe ritrovare a Napoli. Ci sono fitti dialoghi in corso, serve uno sforzo da parte di De Laurentiis ma il Chelsea è già stato allertato. Negli ultimi giorni, dopo lo stand-by con il Milan, Bakayoko ha ricevuto proposte da Herta Berlino e Paris Saint-Germain, ma i discorsi non sono per ora andati avanti. Ora il Napoli si è inserito e vuole fare un grande regalo a Gattuso. Di sicuro ci proverà fino in fondo contando sulla totale disponibilità di Bakayoko".