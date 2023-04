Sportitalia - Napoli sul trequartista classe 2002 del Celta Vigo: Giuntoli è di casa in Galizia

"I costi per l’operazione sono alti, ma il ragazzo piace parecchio".

ll giornalista Gianluigi Longari ha parlato del mercato del Napoli nel suo editoriale per Sportitalia: "Attenzione al profilo di Gabri Veiga del Celta Vigo. Giuntoli in Galizia è di casa, visto che da lì ha portato a Napoli Lobotka e visto che i suoi viaggi per visionare questo trequartista classe 2002 sono sempre più frequenti. I costi per l’operazione sono alti, ma il ragazzo piace parecchio".