Sportitalia - Nessuna deroga: la Juve non aspetterà Giuntoli oltre il 30 giugno

Arrivano novità sulla vicenda Giuntoli-Juventus. Come riportato dal corrispondente di Sportitalia Giovanni Albanese, l'intenzione che filtra al momento dalla Juventus è quella di non chiedere un'eventuale deroga federale per il tesseramento di Giuntoli. Dunque - per dare subito il via alla sua nuova avventura a Torino - il ds dovrà liberarsi entro domani (30 giugno), per poter depositare successivamente il nuovo accordo. In caso contrario, la Juve potrebbe aspettarlo a fine contratto e proseguire il lavoro con la struttura già operativa sul calciomercato nelle ultime settimane.