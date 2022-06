Sportitalia - Nome nuovo per l’attacco: Solbakken del Bodo/Glimt proposto anche al Napoli

Nome nuovo per l’attacco del Napoli. A riferirlo è Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia che su Twitter svela

Nome nuovo per l’attacco del Napoli. A riferirlo è Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia che su Twitter svela: “La Roma ha accumulato un netto vantaggio per Solbakken. Tuttavia anche l’Eintracht ha sondato il terreno per il norvegese che è stato proposto anche al Napoli”. Solbakken è un esterno offensivo in forza al Bodo/Glimt che si è messo in mostra la scorsa stagione.