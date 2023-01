Sportitalia - Nome nuovo per la mediana: il Napoli piomba sul 2002 Bamba del Vitoria Guimaraes

Alcuni club italiani seguono Ibrahima Bamba, talentuoso centrocampista italiano, nato a Vercelli con cittadinanza ivoriana.

Alcuni club italiani seguono Ibrahima Bamba, talentuoso centrocampista italiano, nato a Vercelli con cittadinanza ivoriana, in forza ai portoghesi del Vitoria Guimaraes. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, infatti, il Napoli ed il Bologna hanno messo nel mirino il giocatore classe 2002. Su di lui anche l'Atalanta e l'Arsenal. Questi ultimi, però, non si stanno muovendo con una trattativa concreta per finalizzare l'operazione in questa sessione di mercato, restando vigili alla finestra in vista di giugno.