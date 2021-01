Sportitalia, Pedullà: "Nuno Tavares non è un obiettivo! Napoli non investe a gennaio"

"Nomi su nomi, in libertà, senza un fondamento". Il nome di Nuno Tavares, terzino sinistro classe 2000 del Benfica, è stato recentemente accostato al Napoli. Ma, secondo Alfredo Pedullà, non rappresenta un obiettivo. L'esperto di mercato di Sportitalia si è espresso così tramite il suo sito ufficiale: "Si tratta di aria fritta, semplicemente perché il Napoli non ha programmato investimenti per gennaio e non ha approfondito per Tavares. Forse sarebbe meglio concentrarsi su Milik e su altre vicende, soprattutto quella relativa al centravanti polacco e al Marsiglia da qualcuno sottovalutata".