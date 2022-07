Sportitalia - Petagna-Monza, filtra ottimismo per l'operazione

L'attaccante del Napoli è tra gli obiettivi in attacco del club brianzolo.

Il Monza insiste per Andrea Petagna. L'attaccante del Napoli è tra gli obiettivi in attacco del club brianzolo. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, filtra ottimismo per la pista che porta al centravanti che piace tanto a Galliani. Il dirigente del Monza conosce Petagna da quando nel 2009 iniziò la trafila nelle giovanili del Milan.