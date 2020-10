Sportitalia - Possibile ritorno a casa per Llorente: si apre la pista Athletic di Bilbao

Nuova pista per Fernando Llorente. Proprio al fotofinish. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sull'attaccante in uscita dal Napoli c'è anche l'Athletic Club di Bilbao. Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa, visto che il calciatore è cresciuto proprio all'Athletic e ne è diventato poi una bandiera prima del passaggio alla Juventus nel 2013.