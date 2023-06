Sportitalia - Post Giuntoli, Polito del Bari da sempre in pole come nuovo ds

Chi prenderà il posto di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo in caso di addio al Napoli?

TuttoNapoli.net

Chi prenderà il posto di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo in caso di addio al Napoli? Il giornalista di Sportitalia Giovanni Albanese riferisce su Twitter: "Con il prolungamento di Pietro Accardi con l'Empoli (2026), per il post Cristiano Giuntoli al Napoli si fa sempre più spazio la candidatura di Ciro Polito: per quanto in mio possesso, l'unico nome in pole da sempre nell'idea di De Laurentiis".