Sportitalia - Quale futuro per Massara? Anche il Napoli può diventare un’opzione

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Paolo Maldini è sinonimo di Milan, e dunque dopo la ratifica della fine della sua esperienza a capo della dirigenza rossonera è difficile ipotizzare una permanenza nel mondo del calcio con colori diversi rispetto a quelli della sua vita, diverso potrebbe essere il discorso per Ricky Massara.

Il Direttore Sportivo del Milan infatti ha una formazione legata a Walter Sabatini, di cui per anni è stato l’erede designato, fino all’opportunità rossonera colta e valorizzata sino allo scudetto della passata stagione.

Un profilo di dirigente legato alla conoscenza ed allo studio sul campo dei calciatori, che potrebbe non passare inosservato in un’estate come quella che ci apprestiamo a vivere caratterizzata da possibili ribaltoni anche a livello di scrivanie, oltre che di panchine.

Ed allora attenzione a tutte le società che potrebbero subire delle variazioni importanti sotto quel punto di vista, a partire dal Napoli che ancora non ha concesso il via libera a Giuntoli per sposare il progetto Juventus. Proprio i bianconeri, peraltro, avevano sondato il terreno con Massara mesi addietro. All’epoca l’approccio fu rispedito al mittente. A riportarlo è Sportitalia.