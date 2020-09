Sportitalia - Ranocchia, il Genoa spinge per il suo ritorno: incontro in corso a Milano

Incontro in corso a Milano tra il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia e i suoi agenti. A riportarlo è il giornalista di Sportitalia, Luca Cilli. Il centrale nerazzurro è in uscita e il Genoa vorrebbe regalarlo a Rolando Maran per la stagione appena cominciata. Per il classe '88 sarebbe un ritorno a Genova, resta da capire la volontà del calciatore.

Incontro in corso tra il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ed i suoi agenti. Resta in uscita dal club nerazzurro, con il Genoa fortemente interessato a riportarlo in rossoblu @tvdellosport #Sportitaliamercato #Sportitalia pic.twitter.com/M5kx5iEb7Q — Luca Cilli (@Luca_Cilli) September 23, 2020