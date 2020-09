Sportitalia - Riccardi fuori dal maxi-scambio Roma-Napoli: è fatta per il prestito in Serie B

Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001 di proprietà della Roma, non finirà nel possibile maxi-affare col Napoli insieme ad Arkadiusz Milik, Cengiz Under e Jordan Veretout. Come riferito dall'esperto di mercato Sportitalia Alfredo Pedullà tramite Twitter, il giocatore andrà al Pescara in prestito, per farsi le ossa in Serie B. Il club giallorosso ha dato il suo via libera.