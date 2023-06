Sportitalia - Rivolta al Milan senza Maldini: i big sperano di andare via, crolla il progetto

Lo scrive il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, raccontando delle difficoltà enormi del nuovo Milan

A tutte le possibile considerazioni sull’opportunità e la bontà della scelte della proprietà, si sovrappone e sovrascrive adesso quanto sta succedendo all’interno dello spogliatoio virtuale: i big del Milan sono in rivolta; in senso figurato, nessuno di loro si sente più legato al progetto, e attende gli sviluppi per capire se ci sia una offerta sufficiente che ne consenta la partenza", lo scrive il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, raccontando delle difficoltà enormi del nuovo Milan. Di seguito alcuni stralci significativi:

"E’ surreale ed incredibile, ma questo è quanto. Lo stesso Tonali, 15 giorni fa sarebbe stato messo in difficoltà dalla proposta del Newcastle ma avrebbe fatto un altro tipo di considerazioni. Adesso invece ha preso atto della volontà del Milan di accettare, e ha preso di conseguenza le sue decisioni sul proprio futuro. Se questo non fosse sufficiente, si aggiunge che di colpo il progetto Milan ha perso appeal agli occhi di chi può permettersi di eleggere una squadra d’élite piuttosto che un’altra.

Ed ecco che Marcus Thuram ha letteralmente preferito andare all’Inter rispetto al Milan. E nonostante il Milan avesse tutto il vantaggio di una trattativa già definita e di un’Inter che invece 2 anni fa si defilò dal prendere Thuram dopo il grave infortunio. Ma chi volete che potesse fare pesare l’autorevolezza e il blasone parlando con Thuram? Cardinale? Furlani? Moncada? Pensate sia davvero lo stesso di un Maldini che si spende personalmente?! L’Inter ha beffato i cugini con una azione di mercato epica e mirabile, che non è importante come il derby di Champions, ma procura ugualmente perdite ingenti negli avversari".