Sportitalia - Salernitana, in stand-by la cessione di Mazzocchi al Napoli: il motivo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pasquale Mazzocchi ha da tempo indicato il Napoli come meta preferita in caso di possibile addio alla Salernitana, ma il ritorno di Walter Sabatini all'interno della dirigenza granata potrebbe frenare la trattativa.

Come raccolto da Gianluigi Longari per la redazione di Sportitalia, infatti, il nuovo dg del club attualmente ultimo in classifica avrebbe messo in stand-by la trattativa con i campioni d'Italia in carica, almeno fino al momento del suo nuovo insediamento in società.