Sportitalia - Sarri-Juve, manca ancora la fumata bianca per la rescissione: il retroscena

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha riportato sul proprio sito alcuni dettagli del contratto che lega ancora Maurizio Sarri alla Juventus. Secondo Pedullà sulla risoluzione sono state dette molte cose non corrispondenti al vero. Il tecnico toscano non ha risolto a fine ottobre il contratto in scadenza nel 2021, quindi nessuna penale di 2,5 milioni pagata dalla Juve, visto che non scatterà l’opzione per il prolungamento fino al 2022. Si sta ancora parlando tra le parti per arrivare alla fumata bianca, con Sarri che non vorrebbe rinunciare alla penale. Tutto fermo quindi al momento, Sarri valuterà con grande attenzione la possibilità di tornare in corsa, lo farebbe solo per una proposta tecnica davvero intrigante.