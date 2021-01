Sportitalia - Tensione in casa Napoli, ADL pretende le dimissioni: anche Insigne può salutare

Dopo l'annuncio della conferma di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, la redazione di Sportitalia lancia attraverso Twitter un'indiscrezione che ha del clamoroso: "Tensione in casa Napoli: ADL ha messo tutti nel mirino. Gattuso e Giuntoli non rinnoveranno il contratto, ma il pres. azzurro pretende dismissioni per questioni economiche. Anche Insigne può salutare".

