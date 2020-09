Sportitalia - Tutino alla Salernitana: oggi incontro col Napoli per chiudere

Gennaro Tutino è molto vicino alla Salernitana. Oggi è in programma un incontro tra le due società per trovare l'accordo. Il calciatore, attaccante classe '96, è reduce da un doppio prestito: prima il Verona e poi l'Empoli. Ora il possibile ritorno in Serie B alla società di Lotito. Ecco quanto si legge sul sito di Alfredo Pedullà, esperto di mercato: "Gennaro Tutino viaggia velocemente verso la Salernitana, in giornata ci sarà un incontro con il Napoli per arrivare alla definizione. C’è il via libera del club azzurro, ora bisogna trovare la completa quadratura. All’interno di un mercato, quello granata, che prevede l’arrivo di tre calciatori dal Genoa (Curado, Calò e Dalmonte) e l’ingaggio di un nuovo portiere (Belec), mentre vanno avanti i discorsi con il Torno per il difensore centrale Buongiorno".