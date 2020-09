Sportitalia - Tutino alla Salernitana, trattativa in stato avanzato: la situazione

Gennaro Tutino sembra ormai pronto a vestire la maglia della Salernitana, di fatto passando al club campano in prestito anche se bisognerà capire con che tipo di modalità. Non sarà soltanto Tutino, però, in entrata visto che nell'affare dovrebbero essere legati anche altri giocatori nell'orbita Napoli, come spiegato dal portale alfredopedulla.com: "Il Napoli sta per definire il trasferimento dell’attaccante esterno Gennaro Tutino, la trattativa è in stato molto avanzato. Nel corso dell’incontro con la Salernitana si parlerà dell’esterno Kupisz ma anche del centrocampista Andrea Schiavone, classe 1993, che potrebbe lasciare il Bari".