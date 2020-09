Sportitalia - Under va al Leicester: era stato cercato dal Napoli, operazione naufragata

Tutto fatto per Under al Leicester. Sul suo sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà scrive: "Cengiz Under lascia la Roma, andrà al Leicester. Operazione da 27-28 milioni per l’esterno turco, prestito oneroso con obbligo di riscatto. E per il club giallorosso un’importante plusvalenza. Under era stato cercato dal Napoli, ma poi l’operazione era naufragata. Intanto, Mattia De Sciglio ha raggiunto un accordo di massima relativo all’ingaggio: percepirà una cifra da circa 2,8 milioni a stagione più bonus. Il suo sì è vicino, un’operazione staccata da quella che è la vicenda più calda e importante, ovvero Milik alla Roma e Dzeko alla Juve".