Sportitalia - Vecino in uscita dall’Inter: il mediano è stato proposto anche al Napoli

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia che ha parlato anche del mercato del Napoli: "Credo che il Napoli non farà altri movimenti dopo Tuanzebe. Occhio a Vecino che è stato proposto anche al Napoli, piace molto a Spalletti ma, ad oggi, non mi risultano contatti avviatissimi".