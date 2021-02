Sportitalia - Veretout, a settembre offerta importante del Napoli: così è rimasto a Roma

Ottimo momento di forma per Jordan Veretout con la maglia della Roma. Sul suo sito, il giornalista Alfredo Pedullà scrive: "Con i due segnati all’Udinese, Veretout ha stabilito il record personale di gol in un campionato: 9. Altro che mediano: adesso è il miglior realizzatore della squadra in stagione dopo Mkhitaryan. Lo scorso settembre il Napoli aveva fatto arrivare a Veretout un’offerta importante. A quel punto Fonseca è intervenuto: “Jordan, da qui non ti devi muovere. Resta e ti farò fare almeno dieci gol”, il senso del suo discorso. Veretout ha ovviamente accettato".