Sportitalia - Veretout per sostituire Allan: arriverà una grande offerta per Fabiàn, le ultime

Con l'uscita di Allan, si muove uno dei tasselli che permetterà al Napoli di riattivare il mercato in entrata, grazie agli introiti proveniente da cessioni illustri come, appunto, quella del brasiliano. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha chiarito su Twitter come Jordan Veretout (27) sia il primo nome sulla lista per sostituire proprio il centrocampista brasiliano.



Il Napoli, al contempo, dovrà lavorare anche per respingere le richieste per Fabiàn Ruiz: "Veretout, da mesi, è il primo della lista per sostituire Allan. Da mesi. Poi dipende anche dalla Roma. Arriverà una grande offerta per Fabian Ruiz che il Napoli proverà a respingere".